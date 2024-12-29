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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: Yeni yıl şarkınız benden olsun - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Yeni yıl şarkınız benden olsun

        Ünlü komedyen Cem Yılmaz; "Yeni yıl şarkınız benden olsun" diyerek şarkı söyledi

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        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:02
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        "Yeni yıl şarkınız benden olsun"
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        Cem Yılmaz, şu sıralar Avrupa turnesi için yurt dışında bulunuyor. Zaman zaman sosyal medyadan eğlenceli anlarını yayımlayan ünlü komedyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Cem Yılmaz, yeni yıla sayılı günler kala "Yeni yıl şarkınız benden olsun" ifadelerini kullanıp şarkı söylediği videoyu yayımladı.

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        #cem yılmaz
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