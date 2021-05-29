A Milli Takım teknik heyeti, futbolcular, personel ve otelde bulunan aileleri kamp yapılan Regnum Carya Hotel’de Milli Takım resmi sponsorlarından Opet’in düzenlediği etkinlikte Cem Yılmaz’ın esprileriyle keyifli anlar yaşadı.
Cem Yılmaz, “Güle güle gidin, güle güle gelin” sloganı ile Bizim Çocuklar’a EURO 2020’de başarılar diledi. Cem Yılmaz’ın sahne performansı ayakta alkışlandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.
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