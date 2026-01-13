Cem Yılmaz’dan spor salonu paylaşımı: Yeni gelmedik, geri geldik
Cem Yılmaz, spor salonunda yaptığı antrenmanlardan ayna karşısında verdiği pozları; "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla paylaştı
Giriş: 13.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:29
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya yaptığı bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Spor salonunda yaptığı antrenmanlardan kareleri takipçileriyle paylaşan Yılmaz, ayna karşısında verdiği pozu; "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla takipçileriyle paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ