        Cem Yılmaz'dan spor salonu paylaşımı: Yeni gelmedik, geri geldik - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz’dan spor salonu paylaşımı: Yeni gelmedik, geri geldik

        Cem Yılmaz, spor salonunda yaptığı antrenmanlardan ayna karşısında verdiği pozları; "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla paylaştı

        Giriş: 13.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:29
        "Yeni gelmedik, geri geldik"
        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya yaptığı bir paylaşımıyla gündeme geldi.

        Spor salonunda yaptığı antrenmanlardan kareleri takipçileriyle paylaşan Yılmaz, ayna karşısında verdiği pozu; "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan isimler ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi 

        #cem yılmaz
