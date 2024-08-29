Cem Zeytin halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. 100 milyon lot dağıtacak firma Yıldız Pazar'da işlem görecek ve halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını, 'işletme kredilerinin geri ödenmesi' olarak kullanacak. 'CEMZY' kodu ile borsada yerini alan firmanın talep toplaması üç gün sürecek. İşte, Cem Zeytin A.Ş. halka arz detayları...