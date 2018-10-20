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Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı kaç yaşında, nerelidir? Hangi görevlerde bulundu?

Son günlerin belki de en çok konuşulan ismi olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, kim olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, uluslararası birçok çeşitli görev ve faaliyetlerde bulunmuştur. Peki Cemal Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

20.10.2018 - 16:50 | Güncelleme:

Günledir gündemden düşmeyen Suudi Arabistan vatandaşı gazteci Cemal Kaşıkçı'nın, öldürüldüğü resmen doğrulandı.  Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belge almak için girmiş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı. İşte, gündemden düşmeyen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hayatına dair tüm detaylar...

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi Gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel’ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 1958 yılında Medine’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982 yılında Indiana State Üniversitesi’nden işletme yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 

Cemal Kaşıkçı, çeşitli Suudi Gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için bir muhabirlik yaptı. Al Madina’nın editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini yapan Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerde yabancı medya kuruluşlarının muhabirliklerini yaptı.

1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan'da söyleşiler yapan gazeteci muhalif kimliği ile biliniyor. İngiliz gazetesi Arab News’in de Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak çalışan ünlü gazeteci sonrasında Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. Yazı işleri müdürü olarak görev süresi 52 gün sürdü. Gazetede bir dizi makalenin yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu. Bu olaydan sonra gönüllü olarak Londra’ya sürgüne gitti. İngiltere’de Al Faisal’ın ekibine danışman olarak katıldı. Daha sonra, Prens Turki Al Faysal El Saud’a medya danışmanı olarak hizmet verdi. 

Nisan 2007’de Cemal Kaşıkçı, ikinci kez Al Watan’da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 17 Mayıs 2010’da yeniden istifa etmek zorunda kaldı. Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanı hakkındaki eleştiri yazılarla ülkesinde tepki çektikten sonra 18 Eylül 2017'de Suudi Arabistan'dan kaçtı.

BBC ve Al Jaazera gibi kanallarda politik yorumculuk yaptı. Eylül 2017'de Suudi Arabistan'ı terk ettikten sonra ABD'de yaşamaya başladı ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar ve Al Arab News Channel’ın Genel Yayın Yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girdi, bir daha da dışarı çıkmadı. Güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan ünlü gazetecinin akıbeti araştırılıyor.

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