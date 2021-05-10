Uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya’nın eski ortaklarından biri olan Cemal Nayır, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre tedavi için hastaneye kaldırılan Nayır'ın durumu ağırlaştı. Nayır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün gece hayatını kaybeden Nayır, Büyükçekmece’de toprağa verildi.

CEMAL NAYIR KİMDİR? SON YAKALANDIĞI OLAY

Şişli'de, 2019 yılında seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin ölüp, bir kişinin de yaralandığı olaya uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır'ın ismi de karışmıştı. Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Felç geçiren ve vücudunun büyük bölümünü kullanamayan Nayır, daha sonra evinde gözetim altına alınmıştı.

2004'TE FELÇ KALMIŞTI

Nayır, uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından biriydi. 23 Eylül 2004'te Esenler'de lüks aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kalaşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Bu olaydan 3 yıl sonra ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile birlikte 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ardından Şişli'deki soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmış ancak sağlık sorunları da göz önünde tutularak evinde gözetim altına alınmıştı.