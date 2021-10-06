'Kendimi daha iyi hissediyorum' 0:00 / 0:00

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Cemil Ağacıkoğlu, 'Kafes' hikâyesinin bir yok olma hissi ve bir otelin insanların son durağı olmasına odaklandığını belirterek, yaşamın zorluklarını gözlemleyerek anlatmaya çalıştığını söyledi.

Filmde kullandığı mekânların çocukluğundan beri gördüğü ve gözlemlediği yerler olduğuna dikkati çeken Cemil Ağacıklı, şunları kaydetti "İstanbul'un göbeğinde yaşadığı halde kenara atılmış insanlar... Bir taraftan da aslında sosyolojik bir şeyler anlatıyor bu. Benim hayatımda iz bırakan, değişimde, çocukluğumda olan yerlere dönme isteğim var. Yani o mekânları kendi filminde gördüğümde kendimi daha iyi hissediyorum."

Cemil Ağacıklı, fotoğraf kökenli bir yönetmen olduğunu vurgulayarak, bildiği mekanlarda çalışmanın işini kolaylaştırdığını ifade etti.

Oyuncu Tarhan Karagöz de çekim mekanlarında gerçekten orada yaşayan insanlarla tanışma ve konuşma fırsatı bulduklarını kaydederek, bu durumun kendisini motive eden bir unsur olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Murat Kılıç ise değişik ve derinlemesine gelen rollerde oyunculuğun lezzetini daha fazla yaşadığına işaret ederek, "Böyle rollerde sadece bir filmde var olmak değil yaşattığınız karakteri de görüyorsunuz. Ben komedyenim mesela. Komediyi çok iyi oynardı bu adam gibi bir etiketin yapışmasındansa öyle değişik karakterleri çıkartmak. Oyuncunun en zevk aldığı anlık karakterin içinde onu var edebildiği an bana kalırsa." şeklinde konuştu.