Cemil Kazancı, TV8'de Tek Yürek yardım programında Elazığ depremzedeleri için 2 Milyon lira bağış yaptı. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemil Kazancı'nın kısaca hayatını sizler için hazırladık...

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

1961 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemil Kazancı, baba tarafından aslen Rizelidir. İş hayatına aile grup şirketleri bünyesinde adım atmıştır. İlk olarak jenaratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevini üstlenmiştir. Ardından Grup’un enerji alanında faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacı ile 1997 yılında Aksa Enerji’nin kuruluşunda yer almıştır.

Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdüren Cemil Kazancı ayrıca, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

2017 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinde Serveti: 550 milyon dolar, kaynağı ise Kazancı Holding olarak açıklanmıştır.

Eşi Cook Shop Restaurant’ların sahibi iş kadını, Ayşe Kazancı’dır. Bu evliliğinden Ecem isminde bir kızı vardır.