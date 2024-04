Cemil Tugay görevi Tunç Soyer'den devraldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay, düzenlenen törenle görevi Tunç Soyer'den devraldı. Devir-teslim töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Tugay, "Çok mücadele ettik, halkımıza kulak verdik, onların bizden beklediklerini doğru anlayarak onlarla kucaklaşmaya, duyguda, düşüncede, hedefte, gelecekte birlikte olduğumuzu onlara ifade etmeye çalıştık. Geleceğe dair de çok umutluyuz" dedi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Halkın yerel seçimlerde inandıklarını göstermek adına sonuçları armağan ettiğini belirten Tugay, "Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizlere bir kredi açtılar. Bizden önümüzdeki dönemde çok çalışmamızı, hiç hata yapmamamızı ve çok doğru işler yapmamızı istiyorlar. Bunun her gün, her dakika, her an bilincinde olduğumu arkadaşlarımızla beraber her zaman birbirimize bunu hatırlattığımızı bilmenizi istedim. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bizden beklenenin farkındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, insanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların her birinin farkındayız. Bu nedenle halkımızın arasında onlarla birlikte olacağız. Bu nedenle sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle çözüm için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.