Cemil Tugay görevi Tunç Soyer'den devraldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cemil Tugay, düzenlenen törenle görevi Tunç Soyer'den devraldı. Devir-teslim töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Tugay, "Çok mücadele ettik, halkımıza kulak verdik, onların bizden beklediklerini doğru anlayarak onlarla kucaklaşmaya, duyguda, düşüncede, hedefte, gelecekte birlikte olduğumuzu onlara ifade etmeye çalıştık. Geleceğe dair de çok umutluyuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün akşam saatlerinde mazbatasını aldıktan sonra devir teslim töreni ile görevine başladı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Tugay, burada yaptığı açıklamada, "Mayıs genel seçimlerinden sonra sanki ülkemizde artık bir şeylerin düzelme ihtimalinin kalmadığına dair üzüntünün yaygın olduğu, insanlarımızın umutsuz olduğu o aylardan sonra gelen bir seçim oldu. Çok mücadele ettik, halkımıza kulak verdik, onların bizden beklediklerini doğru anlayarak onlarla kucaklaşmaya, duyguda, düşüncede, hedefte, gelecekte birlikte olduğumuzu onlara ifade etmeye çalıştık. Geleceğe dair de çok umutluyuz" dedi.

Halkın yerel seçimlerde inandıklarını göstermek adına sonuçları armağan ettiğini belirten Tugay, "Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizlere bir kredi açtılar. Bizden önümüzdeki dönemde çok çalışmamızı, hiç hata yapmamamızı ve çok doğru işler yapmamızı istiyorlar. Bunun her gün, her dakika, her an bilincinde olduğumu arkadaşlarımızla beraber her zaman birbirimize bunu hatırlattığımızı bilmenizi istedim. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bizden beklenenin farkındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, insanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların her birinin farkındayız. Bu nedenle halkımızın arasında onlarla birlikte olacağız. Bu nedenle sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle çözüm için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

"BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ"

"Bize güvenebilirsiniz" diyen Tugay, şöyle devam etti:

"Bizi seçtiniz ve görev verdiniz. Seçimler oy kullanmaktan ibaret değildir. Bir ülkeyi sevmek, bir ülkenin demokrasisine sahip çıkmak için bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde hem de 30 ilçe belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarımızı daha önceden yaptıklarından daha fazla sorumluluk almaya, daha fazla çaba göstermeye davet etmek istiyorum. Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü tüm bireyleriyle yanımızda görmek istiyorum. Biz partimizle, Cumhuriyetimizle ve İzmir'imizle gurur duyuyoruz. En çok gençler bize güvendi. En çok gençlerin bize farklı sarıldığını hissettik. Bu ülkede gelecek istediklerini anladık. Biz de onlar için o geleceği burada kurmak için zaten çalışıyoruz. O nedenle en çok gençlerimize sözümüz olsun. Bugün aynı zamanda 6 Nisan öldürülen gazeteciler günü, Uğur Mumcu başta olmak üzere kaybettiğimiz o yüce insanlara da selam olsun."

"İZMİRLİLERİN KUŞKUSU OLMASIN"

Tugay, konuşmasının ardından devir teslim töreni için belediye binasına geçti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den görevi teslim alan Tugay, “Bizler sadece bir bütünün parçasıyız. Sadece bir bütünün parçası olarak bizden beklenen görevi yerine getirmek üzere bu konumlardayız. Ve geçici süreyle bu konumlardayız. Benim için çok büyük onur. İzmir benim için dünyanın en güzel ve en özel şehri. Bu şehre hizmet edebilecek fırsatı yakaladık. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden bütün İzmirlilerin kuşkusu olmasın" dedi.

"HAKİMİYETİN SADECE MİLLETE AİT OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Tunç Soyer ise "Türkiye'nin yerel kentler üzerinden dönüşeceği düşüncesinde siyaset yaptım. Popülizm rahatlığına kaçmadan 10 yıl Seferihisar'da 5 yıl İzmir Büyükşehir'de canla başla çalışarak en iyisini yapmaya gayret ettik. İnandığım o dönüşümün resmini bir gün görebilmek için çok çalıştık ve nihayet 31 Mart akşamı Türkiye'nin büyük bölümünün kırmızıya boyandığını ve yerelden dönüşümün ilk adımı olan o tabloyu gördüm. Hakimiyetin bir kez daha sadece millete ait olduğunu gördük. Yurttaşlarını aşağılayan, hukukun üstünlüğünü hiçe sayan, demokrasi ve cumhuriyetimizin faziletlerini küçümseyen, insanları sürekli yoksullaştıran bir zihniyet karşısında büyük bir zafer elde ettik" diyerek Cemil Tugay'ı ve ilçe belediye başkanlarını tebrik edip, görevlerinde başarılar diledi.