Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemre Baysel'den Cem Bölükbaşı sorularına yanıt: İlişkimiz çok güzel gidiyor

        Cemre Baysel: İlişkimiz çok güzel gidiyor

        Bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan oyuncu Cemre Baysel, sevgilisinin gözlerini telefonunda ekran resmi olarak yapması ve birlikteliği hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 08:11 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlişkimiz güzel gidiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cemre Baysel, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Geçmiş hikâyelerin anlatıldığı gecede Baysel, kendi hikâyesindeki ilham kaynağının kim olduğu sorusuna; "Işığımın parlamasına sebep olan ve daha da parlamasını sağlayan ailemdi" yanıtını verdi.

        "İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

        Bir süredir Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Cemre Baysel, hazırlık sürecinde sevgilisinin gönderdiği çiçeklerin hatırlatılınca; "İlişkimiz çok güzel gidiyor her şey çok yolunda. Çiçekleri de gönderdi çok mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "HERKESİN HOŞUNA GİTMİŞ"

        Cemre Baysel, sevgilisinin gözlerini telefonunda ekran resmi yapmasıyla ilgili soruya ise "Tatlı bir hareket. Belli ki herkesin hoşuna gitmiş, insanların dikkatini çekti. Örnek olalım. Herkes sevdiğine, sevdiğini söylesin ve göstersin" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer konuk oldu

        İstanbul konserlerine devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bu kez sahnede Sibel Can ve Ata Demirer'i ağırladı  

        #Cemre Baysel
        #Cem Bölükbaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki