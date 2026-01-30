Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cemre Baysel, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Geçmiş hikâyelerin anlatıldığı gecede Baysel, kendi hikâyesindeki ilham kaynağının kim olduğu sorusuna; "Işığımın parlamasına sebep olan ve daha da parlamasını sağlayan ailemdi" yanıtını verdi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Bir süredir Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Cemre Baysel, hazırlık sürecinde sevgilisinin gönderdiği çiçeklerin hatırlatılınca; "İlişkimiz çok güzel gidiyor her şey çok yolunda. Çiçekleri de gönderdi çok mutlu etti beni" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"HERKESİN HOŞUNA GİTMİŞ"

Cemre Baysel, sevgilisinin gözlerini telefonunda ekran resmi yapmasıyla ilgili soruya ise "Tatlı bir hareket. Belli ki herkesin hoşuna gitmiş, insanların dikkatini çekti. Örnek olalım. Herkes sevdiğine, sevdiğini söylesin ve göstersin" yanıtını verdi.