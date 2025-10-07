Habertürk
        Cemre Baysel: Kimseyle bir ilişkim yok - Magazin haberleri

        Cemre Baysel: Kimseyle bir ilişkim yok

        Rapçi Blok3'ün, Cemre Baysel ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Baysel, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdiği bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 07.10.2025 - 19:43
        "Kimseyle bir ilişkim yok"
        Bir süre önce ünlü oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3 (Hakan Aydın) hakkında aşk iddiaları gündeme gelmişti. İkilinin o dönem sessiz kalması, söylentilerin doğruluğuna dair merakı artırmıştı.

        Son günlerde ise bu ilişkinin kısa sürdüğü, Cemre Baysel ile Hakan Aydın'ın yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ancak asıl dikkat çeken detay, ayrılık iddialarının ardından Blok3’ün sosyal medya paylaşımı oldu.

        Ünlü rapçi, bir dizide aşk yaşayan başrol karakterlerin yer aldığı sahneyi paylaştıktan kısa bir süre sonra sildi.

        Ardından yeni bir açıklama yapan rapçi; "Bence çok iyi şaka yaptım da niye anlamadınız anlamadım" dedi.

        Cemre Baysel de bir açıklama yaparak, Hakan Aydın ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.

        "KİMSEYLE BİR İLİŞKİM YOK"

        Cemre Baysel'in açıklaması şöyle; "Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ailem, 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatımda daima yanımda olmuş, sadece destek olmuş, asla köstek olmamıştır. Ailemin maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak yalnızca sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim."

        Cem Baysel, açıklamasını şu şekilde bitirdi; "Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cemre Baysel
        #Blok3
