        Cemre düşme takvimi 2026: İlk Cemre ne zaman ve nereye düşecek? Cemre ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri ile Cemre nedir?

        Cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 2026 Cemre düşme tarihleri

        Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmeleri, kışın son günlerinde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Doğanın yavaş yavaş uyanışını temsil eden bu geleneksel takvimde ilk adım, cemrenin havaya düşmesiyle atılıyor. Soğuk havaların ne zaman etkisini kaybedeceğini öğrenmek isteyenler, 2026 yılında ilk cemrenin hangi tarihte düşeceğine odaklandı. İşte detaylar...

        Giriş: 06.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:26
        1

        Kış mevsiminin etkisini hissettirmeye devam ettiği bu günlerde, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemreler yeniden gündemde. Havaya, suya ve toprağa düşerek doğadaki ısınma sürecini başlattığına inanılan cemrelerin ilki için geri sayım başladı. Özellikle ilk cemrenin havaya düşeceği tarih, bahara dair umutları tazeleyen önemli bir işaret olarak merakla araştırılıyor. İşte bilgiler...

        2

        CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor. "Baharın habercisi" olarak kabul edilen cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

        3

        CEMRELER HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

        Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

        4

        CEMRE NEDİR?

        Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir.

        Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

        5

        CEMRELERİN ÖNEMİ

        Cemrelerin düşmesi, sadece doğanın uyanışı ile ilgili değil, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin başlaması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Özellikle çiftçiler, cemrelerin düşme tarihlerini dikkate alarak ekim ve dikim zamanlarını planlarlar. Cemrelerin düşmesi, aynı zamanda halk arasında çeşitli gelenek ve göreneklerle de kutlanır. Bu dönemde yapılan etkinlikler, insanların doğayla olan bağlarını güçlendirir.

        6

        CEMRE DÜŞME TARİHLERİ VE GELENEKLER

        Cemrelerin düşmesiyle birlikte, birçok bölgede çeşitli gelenekler ve kutlamalar yapılır. Bu gelenekler arasında:

        Cemre Şenlikleri: Bazı bölgelerde cemre düşme tarihleri, şenliklerle kutlanır. Bu şenliklerde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Örneğin, halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri, geleneksel yemekler ve içecekler sunulur.

        7

        Doğa Yürüyüşleri: Baharın gelişiyle birlikte doğa yürüyüşleri düzenlenir. İnsanlar, doğanın uyanışını kutlamak için bir araya gelir, temiz hava alır ve doğanın güzelliklerini keşfederler.

        Tarım Hazırlıkları: Çiftçiler, cemrelerin düşmesiyle birlikte tarım hazırlıklarına başlar. Bu dönemde toprak işleme, ekim ve dikim faaliyetleri hız kazanır. Çiftçiler, doğanın canlandığı bu dönemde bereketli bir hasat elde etmek için yoğun bir şekilde çalışırlar.

