Cemre düşme tarihleri 2024: İkinci ve üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek?
Baharı müjdeleyen cemre düşme tarihleri merak ediliyor. Cemre ilk olarak havaya, daha sonra ise suya ve toprağa düşerek gerçekleşiyor. Bu olay yedişer gün arayla tamamlanıyor. Peki Cemre ne zaman düşüyor? 2024 İkinci ve üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya düştü. Halk arasında baharın müjdeleyici olarak görülen cemre düşmesiyle havaların ısındığına inanılır. Peki ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 Cemre düşme tarihleri
CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.
1. cemre havaya (19-20 Şubat),
2. cemre suya (26-27 Şubat),
3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.