Cemre düşme tarihleri 2026: Cemreler ne zaman hangi tarihte düşecek?
Cemre düşme tarihleri ocak ayının sonuna doğru merak konusu oldu. Baharın habercisi olan cemreler sırasıyla düşüyor. Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla, sırayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Peki, Cemreler ne zaman hangi tarihte düşecek?
Cemre düşme tarihleri 2026, ocak ayının son haftasında gündeme geldi. Baharın müjdeleyicisi olan cemre düşme tarihleri ile birlikte havalar ısınacak. Bilindiği üzere cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç evrede düşüyor. Cemreler şubat ayında başlayacak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Peki, cemre ne zaman düşecek?
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.
Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.