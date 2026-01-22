Cemre düşmesi ne zaman, hangi tarihte? 2026 Cemre düşme tarihleri
Cemrelerin düşme tarihleri 2026 yılında baharın ne zaman geleceğini gösterecek. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler havaya, suya ve toprağa düşüyor. Tüm cemreler düştüğünde baharın gelişi başlamış oluyor. Peki, bu yıl cemrelere ne zaman düşecek?
Cemre tarihleri 2026 yılında havaya, suya ve toprağa hangi tarihlerde cemre düşeceğini gösterdi. Baharın habercileri olarak kabul edilen cemreler sırasıyla ne zaman düşecek?
BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Yılın ilk cemresi havaya düşüyor. 19,20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek olan cemrenin ardından suya düşecek cemre beklenecek.
2026 CEMRE TARİHLERİ
İlk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.
CEMRENİN ÖNEMİ NEDİR?
"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.