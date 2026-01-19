Cemre düşme tarihi 2026: Cemreler ne zaman ve nereye düşecek?
İlk cemrenin ne zaman düşeceği, baharın gelmesini bekleyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. İlk olarak havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemreler için tarihler belli oldu. Peki, cemreler ne zaman ve nereye düşecek?
Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Baharın simgesi haline gelen cemre düşmesi için tarihler belli oldu. Her yıl 1 hafta arayla meydana gelen cemre düşmesinin ilki için geri sayım başladı. Peki, cemreler ne zaman düşecek?
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Buna göre; İlk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşecek.
2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.
Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.