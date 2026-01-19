İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl baharın gelişini simgeleyen cemre düşmelerinin tarihleri merak ediliyor. İlk olarak havaya düşecek olan cemre düşmesi tarihi belli oldu.

Buna göre; İlk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşecek.

2026 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.