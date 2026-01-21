Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cemre Kemer, kızı Karla Medina ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemer, "Çocuklarımla ilgileniyorum, bu iş bir delilik. Ben çok memnunum uykusuz hallerimden" dedi.

"ÖZLÜYORUM"

2009'da Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla dağılan eski grubu 'Hepsi' hakkında samimi bir açıklamada bulunan Cemre Kemer; "İzleyince veya insanlar bana görüntüleri atınca özlüyorum sahneleri de ama bir yandan da her türlü 'Çocuklarımla geçirdiğim zamanı hiçbir şeye değişmem' diyorum" ifadelerini kullandı.

Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

"BENDEN KAOS ÇIKMAZ"

İki çocuğu bulunan Cemre Kemer, ünlülerin çocuk olduktan sonra ekranlara ara vermesi hakkındaki sorulara ise "Vaktin bir çoğu onlarla ilgilenirken gidiyor. Ben çocuk olduktan sonra çocuklara vakit ayırmayı daha doğru buluyorum. 18 yaşında ünlü oldum, 40 yaşıma geldim. Sizin sorularınıza da eğitimliyim. Benden kaos çıkmaz. Ben burada sakin hayatımda gayet memnunum. Hiç bir şey yapmaya falan niyetim yok" yanıtını verdi.

Kız grubu 'Manifest' hakkında da görüş bildiren Cemre Kemer, "Onların menajeri çok yakınımız. Onlar dolayısıyla biz de takipteyiz. Gayet başarılılar, sahnede izlemedim henüz. Tabii ki internette karşıma çıkıyor ama gayet başarılı ve çalışkan kızlara benziyorlar" dedi.