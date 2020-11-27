Cemre özgürlük savaşını başlattı!

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İlk bölümünden itibaren son yıllarda hem Türkiye’nin gündemine oturan hem de dünyada çok konuşulan konulara değinen ve ilgi gören dizi ‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde, Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı.

Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi ise onu vermesi zor bir kararla baş başa bıraktı. Hapse girme ile evine geri dönme arasında kalan Cemre’nin kızından ayrı olmayı göze alamayacağı için kendine döneceğini düşünen Çelebi’yi finalde büyük bir sürpriz bekledi.

Cemre, basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkesle paylaştı. Cemre'nin kurtuluşu için başlattığı savaşta neler yaşanacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #3KADIN3KADER DEDİ!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.75 izlenme oranı (rating),12.01 izlenme payı (share),AB'de 4.85 izlenme oranı (rating),10.98 izlenme payı (share) Total’de 6.14 izlenme oranı (rating),13.24 izlenme payı (share) elde etti. #3Kadın3Kader etiketi uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Özellikle final sahnesindeki çarpıcı performansıyla çok konuşulan Demet Evgar da TT listesine girdi.

ÖMER, KENDİSİNE İFTİRA ATAN KİŞİYİ ÖĞRENDİ!

Ömer, kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu, hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi. Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi. Suçsuzluğunu ispatlamak için bir ipucu armaya koyulan Rüya, sonunda Ömer'in yangından kurtardığı bir tanığın ifade vermesini sağlayınca gözler Kayabeylilere çevrildi. Böylelikle serbest kalan Ömer, kendisine iftira atan kişinin Selim olduğunu anlayınca hesap sormak için onun karşısına çıktı ve ifadeyi İskender'in verdirdiğini öğrendi.

Ömer, Selim'le yüzleşiyor;

ÇİÇEK, ZOR BİR DURUMUN İÇİNDE KALDI!

Çiçek, Atlas'ın onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıklarıyla birlikte Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı. Bülent'in rahatsız edici davranışlarına daha fazla katlanamayan Çiçek, Atlas'a rağmen Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi. Tomris ise Çiçek'in gitmesine engel olmak için onun ayaklarına kapanarak yalvarırken bu anlar, Tomris'i de verdiği karardan ötürü ne kadar çaresiz kaldığını gözler önüne serdi.

"Gidiyorum!"

ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ömer'in, İskender'den hesap sormak istediği tanıtımda onu durduran Rüya oluyor. Çiçek, Tomris'e yangın günüyle ilgili gerçekleri anlatırken Çelebi, polis ve gazeteciler eşliğinde Ozan'ın kapısına dayanıyor. Çelebi'nin bu hareketiyle gerilim giderek tırmanırken Cemre'nin "Bunu yapma!" diyerek sitem etmesi dikkat çekiyor.

İşte ‘Alev Alev’in 5. Bölüm Tanıtımı;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!