Cemre sesini duyurabilmek için çabalıyor!

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Alev Alev bu akşam 5. bölümüyle ekrana gelecek. Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır. Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır.

Rüya, kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Alev Alev'in 5. Bölüm Tanıtımları;

Alev Alev'in 5. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;