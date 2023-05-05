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Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı

Mersin'de AK Parti Teşkilatı'nın düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Kurtoğlu ile konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati alandan çıkarıldı

Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı - Magazin haberleri
DHA

AK Parti teşkilatı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı.

KONSER ALANINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, konser alanından uzaklaştırıldı.

Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Fotoğraflar: DHA, İHA, AA

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