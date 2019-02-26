Cengiz Ünder'e ikinci şok!

İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in 19 Ocak'taki Torino maçında geçirdiği sakatlıktan bu yana yüzü gülmüyor. 1 ayı aşkın süredir tedavi olan yıldız futbolcunun tam iyileşti derken tekrar sakatlandığı ortaya çıktı.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un "Ünder'in gizemi" başlığıyla aktardığı habere göre Roma'nın Frosinone ile oynayacağı maç öncesi sakatlık geçirdiği arka adalesinde tekrar ağrı hisseden Cengiz'in idmanı yarıda bıraktığı ifade edildi.

Haberde genç futbolcunun, 2 Mart'taki Lazio derbisini kaçıracağı, 6 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Porto mücadelesinde ise oynamasının zor olduğu ifade edildi. Roma'da benzer sakatlıkları Lorenzo Pellegrini ve Diego Perotti'nin de yaşamasına dikkat çekildi.