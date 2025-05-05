Cenk Torun'dan ihanet iddialarına yanıt: Her şey mahkemede ortaya çıkacak

Oyuncu Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, bir süre önce boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Nevin Torun, eşinin bir dizi projesinden sonra değiştiğini, ailesini ihmal ettiğini ve Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını öne sürerek zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

"HER ŞEY MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKACAK"

Cenk Torun, katıldığı bir davette hakkındaki ihanet iddialarını bir kez daha reddetti. Torun; "Zaten söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi daha önce söyledim. O iddiaların asılsız olduğunu buradan tekrar belirteyim. Bunlar asılsız iddialar. Zaten her şey mahkemede ortaya çıkacak" dedi.

"NE KADAR AZ KONUŞURSAK O KADAR İYİ"

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Cenk Toru, kendisine yöneltilen, "Herhangi bir ilişkiniz var mı? Eşinizin bu açıklamaları yapmasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Bilmiyorum. Dediğim gibi, çok da uzatmak istemiyorum konuşmak. Konu itibariyle bizim genç bir delikanlı oğlumuz var. O yüzden ne kadar az konuşursak o kadar iyi."

NELER YAŞANMIŞTI?