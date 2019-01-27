Everton'da bu sezon gözden düşen ve forma şansı bulamayan Cenk Tosun için iddialar birbiri ardına geliyor. Liverpool Echo'da yer alan habere göre milli oyuncu için Premier Lig'de son sırada bulunan Huddersfield Town'ın nabız yokladığı iddia edildi.

Haberde Cenk için son olarak Crystal Palace'ın teklifini reddeden Everton'ın golcü oyuncu için 20 milyon pounddan aşağı bir ücreti kabul etmeyi düşünmediği de vurgulandı.