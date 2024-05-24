Cenk Tosun: Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI KUTLUYORUM" Çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Cenk, “Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk. Kötü bir sezon geçiriyorduk. Onların da bizim gibi kahır olduğunu biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes her şeyini verdi. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.