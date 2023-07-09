Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'siydi! Rol arkadaşlarından Özkan Uğur'a veda!

"Çok üzgünüm,çok üzgünüz..Herşeyden önce kalbi tertemiz ve büyük bir ustayı kaybettik... Seni tanıdığım için ve seninle çalıştığım için çok gururluyum Özkan Abi..O güzel kalbinin mükafatını İnşallah Cennet'te alacaksın..Başta ailen olmak üzere biz sevenlerinin başı sağolsun..Mekanın cennet olsun abi..."

Cennet Mahallesi'nde Ferhat karakterini canlandıran Alişan ise Özkan Uğur'a şu cümlelerle veda etti:

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Özkan Uğur'un ailesi de sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Özkan Uğur'umuzu kaybettik.

İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"