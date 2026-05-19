        Haberler Dünya CENTCOM Komutanına okul saldırısında sorumluluğu üstlenme çağrısı | Dış Haberler

        CENTCOM Komutanına okul saldırısında sorumluluğu üstlenme çağrısı

        ABD Kongresi'nde, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'dan, İran'da 150'den fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili sorumluluğun üstlenilmesi talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 21:50 Güncelleme:
        Cooper, "ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları" konulu oturumda, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson ile ifade verdi.

        Komitenin kıdemli üyesi Temsilci Adam Smith, Amiral Brad Cooper'a, İranlı yetkililerin "150'den fazla kız öğrenci de dahil olmak üzere 175 kişinin ölümüne yol açtığını" belirttiği okul saldırısında ABD'nin sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.

        Önceki olaylarda ABD ordusunun, soruşturmalar devam ederken bile hatalarını kabul etme konusunda hızlı davrandığını hatırlatan Smith, "Orada ne olduğunun aslında oldukça açık olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Smith'in, "Şu anda, o hatanın yapıldığını ve bundan bizim sorumlu olduğumuzu kabul edebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz." yanıtını verirken, sorumluluğu üstlendiklerine dair bir ifadeye yer vermedi.

        Cooper ayrıca, "İran halkı da bizim düşmanımız değildir. Bu olayda hasım olan taraf, İran Devrim Muhafızları Ordusudur (IRGC)." ifadelerini kullandı.

        CENTCOM Komutanı, Smith'in aynı sorunun cevabını almakta ısrar etmesi üzerine, "Soruşturma devam ediyor." demekle yetinirken, bu konuda incelemelerin tamamlandığında şeffaflık sağlanacağı sözünü verdi.

        ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

