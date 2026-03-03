Canlı
        CENTCOM: Ölen ABD askerlerinin sayısı 6'ya yükseldi | Dış Haberler

        CENTCOM: Ölen ABD askerlerinin sayısı 6'ya yükseldi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı

        Giriş: 03.03.2026 - 00:29
        Ölen ABD askerlerinin sayısı 6'ya yükseldi
        CENTCOM, X sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

        Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı" ifadelerine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen protestoda en az 10 kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen protestoda en az 10 kişi hayatını kaybetti

