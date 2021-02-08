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'5 yılda 2 kat büyümüş olacağız'

CEO Club Online Summit etkinliğinde açıklamalarda bulunan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Amerika'da son 3 yılda 4 satın alma yapmıştık uzay ve havacılık sanayisinde. Bugün SpaceX'te bile Kordsa malzemeleri var. Şimdi bunu Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da topluluğumuzu 2 kat daha büyütmüş olacağız" dedi. Etkinlikte konuşan Anadolu Grubu CEO'su Hurşit Zorlu da, "Yeni yatırım fırsatlarını her zaman olduğu gibi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu tip ortamlar yeni fırsatlar yaratabiliyor. Özellikle Coca-Cola tarafında yeni bir ülke üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu açıdan bir ayağımız frende, bir ayağımız gazda giden bir 2021 olacak diyebilirim" diye konuştu

CEO Club Online Summit
AA

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, holdingin kompozit alanında faaliyet gösteren şirketi Kordsa'nın 2021 planlarına ilişkin, "Amerika'da son 3 yılda 4 satın alma yapmıştık uzay ve havacılık sanayisinde. Bugün SpaceX'te bile Kordsa malzemeleri var. Şimdi bunu Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Bu işi havacılığın ötesine taşımak, genişletmek istiyoruz. Bizim için çok önemli" dedi.

Alper, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club Online Summit'te yaptığı konuşmada, Sabancı Holding'in son 5 yıl içinde yaptığı dijital yatırımların, grubu Kovid-19 salgınının etkilerine karşı koruduğunu söyledi.

Sabancı Holding'in 60 binden fazla çalışanıyla 14 ülkede 40 milyondan fazla müşteriye hizmet ettiğini bildiren Alper, salgının gölgesinde geçen 2020'de şirketler için en önemli göstergenin nakit yönetimi olduğunu, burada da iyi bir performans sergilediklerini kaydetti.

Faizlerin düştüğü bir dönemde tüm şirketlerinin borçlarını yeniden yapılandırdığını aktaran Alper, "2020'nin 9 aylık sonuçlarına baktığımızda, ciroda büyüme, net karımızda da yüzde 37'lik büyüme sağladık." dedi.

Enerji ve diğer sektörlerde yaptıkları yatırımlarla çalışmalarını 2020 boyunca sürdürdüklerini ifade eden Alper, holding şirketlerinin tamamında dijitale yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını söyledi.

Topluluk olarak 2020'de hiç frene basmadıklarını belirten Alper, "Geçen sene bütün sektörlerimizde 3,5 milyar TL'lik bir yatırımı gerçekleştirdik." dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TÜM ANA İŞ KOLLARINDA ODAĞIMIZ OLACAK'

Cenk Alper, bu sene 5 yıllık planları yaparken topluluk vaadini yeniden tanımladıklarını ifade ederek, "Yeni topluluk vaadimiz 'sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz' oldu. 2021 yılında sürdürülebilirlik, tüm ana iş kollarında odağımız olacak. Bunun yanında Türkiye'den yurt dışına ama yurt dışından da yeni teknolojileri Türkiye'ye getirmek gibi bir misyonu üstleniyoruz." diye konuştu.

Sabancı Holding'in faaliyet gösterdiği sektörlerde ilk 3'te yer almak istediğini, bunu yapmak için tüm şirketlere yatırımların ne alanlara yapılacağını gösteren stratejik bir yön verdiklerini ifade eden Alper, şöyle devam etti:

"5 tane stratejik yönlenmemiz var. Bir tanesi, müşterilerimize kapsamlı müşteri deneyimi sunmak, özellikle dijitalin etkisiyle bunu geliştirebilmek. İkincisi çevik, küresel bir ayak izi... Daha hızlı, daha küçük ama daha aktif fabrikalarımızın, iş modellerimizin olması lazım. Sürdürülebilirliğe öncülük etmek, dijital ve malzeme teknolojilerine yatırım yapmak... Çünkü arkamızda özellikle mühendislik alanında çok sağlam bir üniversitemiz var. Bunun Kordsa'yla örneğini biliyoruz, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi... Son olarak da çok kapsamlı bir 'insan ve işin geleceği' çalışması yapıyoruz. İşin geleceğine uyum da yeni yatırım alanlarımızdan bir tanesi olacak. Bu yönlenmeyle her iş kolumuzda öncelikle ana işimizi geliştirme, sonrasında da komşuluk alanlarında büyümeyi hedefliyoruz."

'ŞARJ ALTYAPISINDA ÖNEMLİ ROL ALMAK İSTİYORUZ'

Sabancı Holding CEO'su Alper, enerji sektöründe rüzgar ve güneş enerjisi gibi sürdürülebilir üretim tesislerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Önümüzde 560 megavatlık yeni bir lisans var. Bu lisansı hayata geçirmenin adımlarını atıyor olacağız. Dağıtım kısmında akıllı şebekeler, dağıtık üretim tesisleri gibi işlere odaklanacağız. Özellikle yaptığımız startup yatırımıyla Türkiye'nin şarj altyapısı konusunda önemli bir rol almak istiyoruz." diye konuştu.

Holdingin çimento sektöründe faaliyet gösteren Çimsa'sı için İspanya'dan bir satın alma yaptıklarını hatırlatan Alper, Texas'ta da bir üretim tesisini devreye aldıklarını söyledi. Alper, "Beyaz çimentoda globalleşerek tüm dünyaya liderlik yapabileceğimiz bir alana evrilmek istiyoruz." dedi.

'2 KAT BÜYÜYECEĞİZ'

Cenk Alper, Kordsa'nın kompozit alanında havacılık-otomotiv ile lastik alanında otomotive bağlı faaliyet gösterdiğini, bu sektörlerde dünyada yaşanan yavaşlamayı iş ve bölgesel pazar çeşitlemesiyle aşmayı başardıklarını söyledi.

Alper, Kordsa'nın 2021 planlarına ilişkin, "Kompozit malzemeleri işinde Amerika'da son 3 yılda 4 satın alma yapmıştık uzay ve havacılık sanayisinde. Bugün SpaceX'te bile Kordsa malzemeleri var. Şimdi bunu Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Bu işi havacılığın ötesine taşımak, genişletmek istiyoruz. Bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Finans sektöründe ise dijitalleşme çözümlerini artırarak müşteri memnuniyetini perçinlemek istediklerini dile getiren Alper, "Olabildiğince fazla sürecimizi dijitale doğru döndürmek için çabalayacağız. Hem Akbank hem sigorta şirketlerimiz, süreçlerini dijitale taşımak için çok ciddi yatırımlar yapıyor olacak." dedi.

Alper, 2021'in, 5 yıllık planlarının iz düşümü olacağını belirterek, "Biz ilk defa yatırımcılarımıza 5 yıllık hedeflerimizi verdik. Önümüzdeki 5 yılda da topluluğumuzu 2 kat daha büyütmüş olacağız. İlk yıl da bunun pandemi içerisindeki test yılı olacak diyebilirim." diye konuştu.

'2020'NİN İKİNCİ YARISI TOPARLANMA DÖNEMİ OLDU'

Anadolu Grubu CEO'su Hurşit Zorlu da 2020'nin ilk çeyreğinin oldukça iyi başladığını, ikinci çeyreğin Kovid-19 salgınının etkisiyle çok sancılı geçtiğini, üçüncü çeyrekten başlayarak bir toparlanma yaşandığını ifade ederek, "Grup olarak 2020 yılını tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerimiz dahilinde bir büyümeyle kapattık." dedi.

Grubun faaliyet gösterdiği tüm segmentlerde iş sürekliliği için gerekli önlemlerin alındığını belirten Zorlu, son yıllarda yerel para ile borçlanma ve hedge konusuna verdikleri önemin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Zorlu, "2019 yılını 52 milyar liralık bir ciroyla kapatmıştık, 2020 yılının ilk 9 ayında konsolide holding ciromuz yüzde 19'luk artışla 46 milyara geldi. FAVÖK rakamımız yüzde 14'lük artışla 6 milyar seviyesine geldi. Özellikle yılın ikinci yarısı, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ve sektörlerde dengeli bir performans göstermemiz sonucu bizim için bir toparlanma dönemi oldu." dedi.

'TEMKİNLİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Hurşit Zorlu, 2021'in ilk yarısında salgın kaynaklı belirsizliklerin yaşanmasını beklediklerini, temkinli bir yıl yaşanacağını ifade etti.

Grup olarak 2021 yılında temkinli olmayı sürdüreceklerini aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

"Zorunlu olmayan yatırımları daha uzun zamana yayan bir yaklaşım ile ilerlemeyi planlıyoruz. Tabii toplum açısından kritik olan başta sağlık, perakende, özellikle tarım, içecek gibi hizmet alanlarımızda bu kritik süreçte müşterilerimize kesintisiz olarak en iyi hizmeti sunmak için gerekli altyapı çalışmaları ve yatırımlarımızı da yapıyoruz. Bunlardan imtina etmiyoruz. Hatta bu süreçte kritik operasyonlarımız için ekstra işe alım da yapıyoruz. 2019 istihdamımızla 2020 istihdamımızda, 2020 daha yüksek. Özellikle Migros tarafında önemli istihdam artışları sağladık.

Uzun vadede ağırlıklı olarak tüketici ürünleri sektöründe yurt içi ve dışında güçlü büyüme potansiyeli gördüğümüz yeni yatırım fırsatlarını da her zaman olduğu gibi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu tip ortamlar yeni fırsatlar yaratabiliyor. Özellikle Coca-Cola tarafında yeni bir ülke üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu açıdan bir ayağımız frende, bir ayağımız gazda giden bir 2021 olacak diyebilirim."

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