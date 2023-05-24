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Cep telefonunun alınmasına kızan öğrenci yatakhaneyi kundakladı: 19 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Guyana’daki bir okul yatakhanesinde 19 öğrencinin öldüğü yangının, cep telefonuna el konulmasına kızan bir öğrencinin kundaklaması sonucu çıktığı belirtildi.

Cep telefonunun alınmasına kızan öğrenci yatakhaneyi kundakladı: 19 ölü
BBC TÜRKÇE

Güney Amerika ülkelerinden Guyana’da bir okul yatakhanesinde çıkan yangında 19 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının, cep telefonuna el konulmasına kızan bir öğrencinin okulu kundaklaması sonucu çıktığı açıklandı.

Yangında ölenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu kaydedilirken, yatakhanenin kapının kilitli ve pencerelerin demirli olması yüzünden kurbanların mahsur kaldıkları bildirildi.

Yaralanan zanlının hastanede tedavi gördüğü ve kundaklamayı itiraf ettiği duyuruldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, zanlıya suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği konusunda hukuki tavsiye aldıklarını bildirdi.

Yangın yatakhanenin banyo bölümünde başladı ve daha sonra 57 öğrencinin kaldığı, kısmen ahşap binayı tamamen sardığı açıklandı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Mahdia kentinde yaşanan yangından sağ kurtulanlar, gece yarısı çığlık sesleriyle uyandıklarını söyledi.

Zanlı kız çocuğunun, kendisinden büyük bir erkekle ilişki yaşaması nedeniyle ceza aldığı bildiriliyor.

Guyana Cumhurbaşkanı İrfaan Ali, yangın için “büyük facia” dedi.

Yangında beş yaşındaki oğlunu kaybeden yatakhane yöneticisinin de, panik nedeniyle yatakhanenin kapısının anahtarını bulamadığı kaydedildi.

İtfaiyecilerin, öğrencilerin binadan çıkmasına yardımcı olmak için duvarları yıkmak zorunda kaldığı açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun yerli kız çocukları olduğu ve yangında yaralananlar da bulunduğu açıklandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumu ağır.

Yerel medya, yangında ölenlerin kimliklerini belirleyebilmek için DNA testi gerektiğini duyurdu.

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