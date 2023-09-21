Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Cephe Yağışı Nedir, Nasıl Oluşur? Cephe (Frontal) Yağışları Türkiye'de ve Dünyada Nerelerde Görülür?

        Cephe yağışı nedir, nasıl oluşur? Cephe (Frontal) yağışları Türkiye'de ve dünyada nerelerde görülür?

        Katı ya da sıvı formda, atmosferden yeryüzüne düşen sulara yağış adı verilmektedir. Sıcak hava kütlelerinin yükselmesi ve soğuması neticesinde gerçekleşen yağışlar; yağmur, kar ve dolu olmak üzere birden fazla türde gerçekleşebilmektedir. İçinde nem bulunan sıcak hava kütlelerinin yükselerek soğuması, başka bir soğuk hava kütlesi ile karşılaşması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan yağışlar, oluşumları bakımından da farklı türlere ayrılmaktadırlar. Ayrıtılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cephe yağışı nedir, nasıl oluşur?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cephe yağışları meteoroloji alanındaki ismiyle frontal yağışlar olarak da bilinmektedir. Sıcak havanın soğuk havanın üzerinde yükselmesi sonucu meydana gelen frontal yağışlar Türkiye’de nerelerde görülür? Frontal yağışlar hangi mevsimde görülür? İşte, tüm detaylar…

        Cephe Yağışı Nedir?

        Dünya üzerindeki herhangi bir noktada bir yağışın ortaya çıkabilmesi için ortamda su buharı ya da bir diğer ifade ile nem bulunmalıdır. İçinde su buharı yer alan hava kütleleri güneşin de etkisiyle ısınırlar ve atmosfere doğru yükselirler. Bu esnada ise yükselen hava kütleleri; bir başka soğuk hava kütlesi ile karşılaşarak, yükseldikçe ısı kaybederek ya da kendinden daha soğuk bir bölgeden geçerek birbirinden farklı olan yağış türlerini meydana getiririler.

        Bu yazımızın konusu olan cephe yağışları da hava kütlesinin gerçekleştirmiş olduğu bu yükselme hareketine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse; ısınarak yükselen sıcak hava kütlelerinin soğuk hava kütleleri ile karşılaşması sonucu ortaya çıkan yağışlara cephe ya da bir diğer ifadeyle frontal yağış adı verilmektedir.

        Cephe Yağışı Nasıl Oluşur?

        Farklı hava kütlelerinin karşılaştığı bölgelere cephe isminin verilmesinden hareketle bu isimle anılan cephe yağışları ısınan ve ısındığı için yükselen sıcak hava kütleleri ile soğuk hava kütlelerinin karşılaşması neticesinde oluşmaktadır. Isındığı için yükselen hava kütleleri daha hafif oldukları için gökyüzünde bulunan soğuk hava kütlelerinin üzerine çıkarlar. Soğuk hava kütleleri ile gerçekleşen bu temas sırasında yükselen sıcak hava kütleleri hem yükselmenin hem de soğuk hava kütlelerinin etkisi ile yoğunlaşırlar ve içi su buharları damla formunu alarak cephe yağışlarını meydana getirirler.

        Akdeniz iklim tipi özellikleri
        Akdeniz iklim tipi özellikleri

        Bu şekilde oluşan cephe yağışları; geniş bir alanda meydana geldiklerinde oldukça uzun süren yağışlar; dar alanda meydana geldiklerinde ise kısa süren şiddetli sağanak yağışlar olarak yeryüzüne dökülmektedirler.

        Cephe Yağışları En Fazla Hangi İklim Tipinde Görülür?

        Frontal yağışlar nerede görülür diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap ılıman iklimin hâkim olduğu bölgelerde görülmektedir olacaktır. Özellikle orta kuşak olarak adlandırılan bölgelerde sıklıkla karşımıza çıkan cephe yağışlarının, bu bölgede yoğun olmasının sebebi ise ekvatordan kutuplara doğru sızmaya çalışan sıcak hava kütleleri ile kutuplarda Ekvator bölgesine ilerleyen soğuk hava kütlelerinin orta kuşakta bir cephe oluşturması ve buraya bol miktarda yağış bırakmasıdır. Bu şartları oluşturan Akdeniz kıyıları, Batı Avrupa ve Orta Avrupa; dünya üzerinde en fazla cephe yağışı alan yerler olarak dikkat çekmektedir.

        Frontal Yağışlar Türkiye’de Nerelerde Görülür?

        Cephe ya da bir diğer ifadeyle frontal yağışlar; Türkiye’nin aldığı yıllık yağış miktarının çok büyük bir bölümünü meydana getirmektedirler. Türkiye’de özellikle kış aylarından sıklıkla gözlemlenen cephe yağışlarının en fazla meydana geldiği bölge ise Akdeniz Bölgesi’dir. Bulunduğu enlemler itibari ile cephe yağışlarına oldukça elverişli bir pozisyonda konumlanmış olan Türkiye’de, Akdeniz Bölgesi’nin yanı sıra Marmara ve Ege’de de frontal yağışlara rastlamak mümkündür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!