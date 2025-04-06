SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da 'Kuduz' karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu, kızları Nur'un 3 yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline dövme yaptırdı.

O anlarda çektiği fotoğrafları ve dövmenin son halini sosyal medya hesabından yayımlayan Ceren Benderlioğlu'na eşi Emir Benderlioğlu'nun da eşlik ettiği görüldü.

"YARA BANDI AİLESİ"

Ceren Benderlioğlu, "Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için. 3 sene önce Nur'un elinden çıkan bu yarabandı figürleri şu an yaşadığım süre boyunca bedenimde benimle..." ifadelerini kullandı.