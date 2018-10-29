Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı

29.10.2018 - 17:19 | Güncelleme:

'2. Sayfa’ programının bugünkü konuğu oyuncu Ceren Hindistan oldu. Hindistan, adının aşk dedikodularına karıştığı Mustafa Sandal ile ilgili açıklamalarda bulundu

  • 1 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Ceren Hindistan Mustafa Sandal ile aşk yaşıyor iddialarını şu sözlerle doğruladı:

  • 2 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Özel hayatımı hiçbir zaman konuşma taraftarı olmadım.

  • 3 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Mustafa Sandal’a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum.

  • 4 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel bir şekilde kalsın istiyoruz. Sonu belki olacak belki olmayacak. Bize kalsın istiyoruz.

  • 5 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk orada konuştuk. Sonra başladık işte…

  • 6 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor bazen.

  • 7 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Mesajın detaylarına girmeyeyim. Çok özel bir boyut.

  • 8 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Emina’ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 seneyi paylaştılar. 2 çocuk var. Tabii ki görüşecekler. Ben kolay unutulacağını sanmıyorum.

  • 9 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilir. Öyle bir şey hissetsem böyle bir duruma girmem.

  • 10 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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    Emina onun için özel bir insan. Hem çocuklarının annesi, hem de aşık olup evlendiği kadın.

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    O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek.

  • 12 Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal itirafı
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Yorumlar 7
  • Misafir 2 dakika önce
    Mustafa sandal candır emına , haın cıktı
  • Misafir 14 dakika önce
    Vayy arkadas ne sosyal medya imis sosyalestik iyice
  • Misafir 25 dakika önce
    Mevsimlik işçi statüsüne alınsınlar.
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