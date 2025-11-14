Habertürk
        Haberler Magazin Ceren Karakoç’tan rol arkadaşlarına duygusal veda - Magazin haberleri

        Ceren Karakoç’tan rol arkadaşlarına duygusal veda

        'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yayınlanacak 113'üncü bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzügüleç ve Ece İrtem, diziye veda edecek. Ceren Karakoç, rol arkadaşlarının ayrılığına duygusal bir paylaşımda bulundu

        Giriş: 14.11.2025 - 20:26 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:51
        Rol arkadaşlarına duygusal veda
        SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 113'üncü bölümünde; Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem, gibi isimler diziye veda edecek.

        Dizideki rol arkadaşlarının ayrılığına Ceren Karakoç sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Karakoç, paylaşımında; 3 yıl önce dizinin başlamasıyla hayatına giren dostluklara ve birlikte geçirilen güzel günlere değindi.

        Ceren Karakoç, duygularını şöyle dile getirdi: Üç sene önce 'Kızılcık Şerbeti' başladığında hayatıma çok güzel dostlar girdi. Birlikte öyle güzel günler geçirdik ki; güldük, ağladık, paylaştık.

        Sevgili Sıla ve Emrah Altıntoprak, ‘yolunuz açık olsun’ demeyeceğim. Çünkü yolunuz zaten açık. Hep hayatımda olmaya devam edeceksiniz; bu bir veda değil.

        Sevgili partnerim Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, seninle öyle güzel sahneler çektik ki, oynamaya doyamadık. Umarım daha nice projelerde yeniden partner oluruz.

        Sevgili Ece İrtem, emeklerine sağlık; yolun her zaman açık olsun.

        Bir sürü fotoğrafımız, bir sürü anımız var ama bu kez hepsini kendime saklayacağım. Çünkü biz yeni anılar biriktirmeye devam edeceğiz.

