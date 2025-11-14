Ceren Karakoç’tan rol arkadaşlarına duygusal veda

SHOW TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 113'üncü bölümünde; Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem, gibi isimler diziye veda edecek.

Dizideki rol arkadaşlarının ayrılığına Ceren Karakoç sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Karakoç, paylaşımında; 3 yıl önce dizinin başlamasıyla hayatına giren dostluklara ve birlikte geçirilen güzel günlere değindi.

Ceren Karakoç, duygularını şöyle dile getirdi: Üç sene önce 'Kızılcık Şerbeti' başladığında hayatıma çok güzel dostlar girdi. Birlikte öyle güzel günler geçirdik ki; güldük, ağladık, paylaştık.

Sevgili Sıla ve Emrah Altıntoprak, ‘yolunuz açık olsun’ demeyeceğim. Çünkü yolunuz zaten açık. Hep hayatımda olmaya devam edeceksiniz; bu bir veda değil.

Sevgili partnerim Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, seninle öyle güzel sahneler çektik ki, oynamaya doyamadık. Umarım daha nice projelerde yeniden partner oluruz.