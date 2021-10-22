22 Ekim 2015 tarihinde, 88 yaşındayken hayata gözlerini yuman gazeteci, yazar, eski milletvekili Çetin Altan, vefatının 6. yıl dönümünde unutulmadı. En son Milliyet Gazetesi'nde köşe yazan ve yıllarca yazılarını "Enseyi karartmayın" sloganıyla bitirmesiyle akıllara kazınan Çetin Altan'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde...

ÇETİN ALTAN KİMDİR?

Türk basınında edebiyatçı köşe yazarı kuşağının son temsilcisi olarak bilinen Çetin Altan, dünyanın en çok köşe yazısı yazmış yazarları arasında kabul edilir.“Enseyi karartmayın” sloganıyla tanınır. Roman, oyun, mizah yazısı, anı, fıkra, inceleme ve gezi yazısı türlerinde eserler vermiştir. Türkiye İşçi Partisi kontenjanından XIII. dönem İstanbul milletvekili olarak 1965-1969 arasında mecliste görev yapan Altan, dokunulmazlığı kaldırılan ve sonra da iade edilen ilk milletvekili olmuştur. 1980’lere kadar solun ve sosyalizmin popüler ismi olmaya devam etmiş; daha sonra görüşleri liberal bir çizgiye kaymıştır.

ÇETİN ALTAN'IN HAYATI

22 Haziran 1927'de İstanbul'da doğdu. Dedesinin babası Kırım'dan göç eden arabacı Ahmet Kıpçakski, dedesi Tatar Hasan Paşa idi. Babası hukukçu Halit Bey, annesi Nurhayat Hanım'dır.

Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İlk işleri, lise öğrencisi iken Foto Süreyya’nın yayınladığı Foto Magazin dergisinde çıktı. 1943-1944'te Çınaraltı, Varlık, İstanbul ve Kaynak dergilerinde şiirleri ve düz yazıları çıktı.

Yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etti. Bu sırada ilk kitabı Üçüncü Mevki 1946 yılında yayımlandı.

Gazeteciliğe dönemin CHP yayın organı Ulus gazetesinde muhabir olarak başladığı. Bu dönemde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun dergisine Shakespeare’den tercümeler yaptı. Yeni Adam dergisinde Maupassant’dan tercüme ettiği “Küçük Fıçı” adlı hikâyesi yayınladı. Varlık dergisinde şiirleri, Seçilmiş Hikâyeler dergisinde yazıları ve tercümeleri çıktı.

Ulus’tan sonra gazeteciliğe Hür Ses'te “Şeytanın Gör Dediği’’ başlığı altında fıkra yazarak devam etti. Daha sonra Halkçı, Tan, Akşam, Milliyet, Yeni Ortam, Hürriyet, Güneş gazetelerinde ve Çarşaf dergisinde köşe yazıları yazdı. Balkabağı adını taşıyan haftalık bir mizah dergisi çıkardı ve radyoda “Çetin Altan Diyor ki…” adlı bir program hazırladı. Özellikle dönemin devrimci gençleri arasında çok popüler oldu.

1959 yılında Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine Peyami Safa'nın yerine Milliyet gazetesinde yazmaya başlaması, yazarlık hayatında önemli bir dönemeçtir. “Taş” başlığı altındaki taşlama yazıları gazetenin tirajını 75 binden 215 bine yükseltti. Edebiyatçı köşe yazarı kuşağının son temsilcisi olan Altan, aynı dönemde bir tiyatro yazarı olarak da ünlendi. Daha sonra Devrim, Akşam, Hürriyet, Güneş, Sabah, Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Dünyanın en çok köşe yazısı yazmış yazarlarındandır.

ÇETİN ALTAN'IN MİLLETVEKİLLİĞİ

Çetin Altan 1965-1969 arasında Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekilliği yaptı. Önce dokunulmazlığı kaldırılan, sonra da iade edilen ilk milletvekili oldu. Milletvekilliği sırasında Akşam gazetesinde yazmayı sürdüren Altan, sosyalizm ve TİP yanlısı yazılar kaleme aldı. 1966’da Akşam gazetesinden ayrılan ekiple birlikte Ant dergisini çıkardı. Meclisteki sivri dilli konuşmalarıyla sık sık gündeme geldi. 1968 yılında meclisteki bir konuşması sırasında başlayan tartışma Nâzım Hikmet'e kadar sıçramış ve başta o dönemin Adalet Partisi milletvekili Cavit Şadi Pehlivanoğlu ve Hamit Fendoğlu olmak üzere Adalet Partisi milletvekilleri ile karıştığı kavga ile çokça gündeme gelmiştir. Altan, bu dönemdeki anılarını 1969’da Devrim gazetesinde “Ben Milletvekili İken” başlığı altında mizahi olarak anlattı ve aynı adla kitaplaştırdı.

9 Mart 1971 darbe teşebbüsünü destekleyen "Devrim gazetesi mensubu olduğu gerekçesiyle, bu "Millî Demokratik Devrim" darbesi planlarına karşı çıkan zamanın 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün tarafından tutuklanarak sorguya çekildi.

1980'li yıllarda görüşleri sosyalist çizgiden uzaklaşıp liberal bir çizgiye kayan Çetin Altan 1980’de Milliye gazetesinde köşe yazılarına tekrar başladı. 1982’de bu gazeteden ayrılarak Güneş’te yazmaya başladı, aynı yıl Paris’te küçük bir apartman dairesi kiraladı. Siyasete dayanmadan sadece kalemiyle kazandığı parayla Paris’te yaşamak arzusunda idi. 1986’da Hürriyet’e geçti fakat sütununun kendisinden habersiz olarak değiştirilmek istenmesi üzerine gazeteden ayrıldı 1993’te Sabah gazetesinde yazmaya başladı.

Elli yıllık yazı yaşamında yazılarından ötürü pek çok kez mahkemeye verilen Altan hakkında ağır cezada 300'den fazla dava açıldı. 1972 yılında gözaltı süresi 24 saat olmasına karşın 15 gün gözaltında tutuldu. Üç kez tutuklandı, iki kez mahkûm oldu ve iki yıl cezaevinde yattı. Son olarak hakkında 159. Maddeye dayanılarak açılan davada tek celsede beraat etti.

Hayat hikâyesi, 1998 yılında eşi Solmaz Kamuran tarafından İpek Böceği Cinayeti adlı kitapta kaleme alınmıştır Yazarın roman ve tiyatrolarını ele alan en kapsamlı çalışma, Cumali Büker'in "Çetin Altan'ın Roman ve Oyunlarında Aydın ve Küçük Burjuvazinin Sorunları" adlı yüksek lisans tezidir.

Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Zeynep Bakan'ı babasıdır.

Çetin Altan, köşe yazılarına Milliyet gazetesinde devam ederken 22 Ekim 2015'te öldü.

ÇETİN ALTAN'IN KİTAPLARI

Roman

Büyük Gözaltı (1972) - 1973 Orhan Kemal Roman Armağanı

Bir Avuç Gökyüzü (1974)

Viski (1975)

Küçük Bahçe (1978)

Rıza Bey'in Polisiye Öyküleri (1985)

Aşk, Sanat ve Servet (1998)

Şiir

Üçüncü Mevki (1946)

Öykü

Dünyada Bırakılmış Mektuplar (1997)

Kalem Bahçelerinden Yedi Hayat (2009)

Oyun

Beybaba (1960-61)

Yedinci Köpek (1964)

Çemberler (1964)

Mor Defter (1965)

Suçlular (1965)

Dilekçe ve Tahtırevalli (1966)

Komisyon (1969)

Islıkçı (1977)

Bütün Tiyatro Eserleri (2001)

Anı

Ben Milletvekili İken (1971)

Bir Yumak İnsan (1977)

Kavak Yelleri ve Kasırgalar (1999)

İyi ki Şu Köyceğiz Var (2001)

Enseyi Karartmayın (2015)

Gezi

Bir Uçtan Bir Uca (1965)

Al İşte İstanbul (1981)

Deneme

Atatürk'ün Sosyal Görüşleri (1965)

Öldürülmüş Şehzadeler ve Devrilmiş Padişahlar (1991)

İdam Edilen 44 Vezir-i Azamın Dramı (1991)

Şeytanın Gör Dediği (1997)

Kadın, Işık ve Ateş (1998)

Yeryüzü Tanrıçaları (2000)

Kullar ve Sultanlar (2000)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (2001)

Enseyi Karartmayın (2003)

Uçuk (2004)

Mizah

Taş (1964)

Sömürücülerle Savaşı (1965)

Onlar Uyanırken (1967)

Geçip Giderken (1968)

Kopuk Kopuk (1970)

Suçlanan Yazılar (1970)

Kahrolsun Komünizm Diye Diye (1976)

Nar Çekirdekleri (1976)

Zurna’da Peşrev Olmaz (1978)

Gölgelerin Gölgesi (1981)

Şeytan Aynaları (1982)

2027 Yılının Anıları (1985)

Sobe (1999)

Çocuk

Alfabe (2006)

Çeviri

Aptal Kız (1962)