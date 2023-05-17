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CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 'Türk finali'

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geliyor. VakıfBank, “Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” unvanını korumak için sahaya çıkacak. Eczacıbaşı ise uzun zamandır beklediği Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyor

CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 'Türk finali'
DHA

Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali´nde bir diğer Türk temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

Torino´nun ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Türk Finali, 20 Mayıs Cumartesi TSİ 18.30´da başlayacak.

11 kupayla Türkiye´nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, "Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu" unvanını korumak için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali´nde bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN İLK "TÜRK FİNALİ"

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi´nde 8 final oynayıp bunların 5'ini kazanan ve her iki alanda da rekorun sahibi olan VakıfBank, turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe Opet´i altın sette geçip adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit´in de finalde yer almasıyla bu turnuvada ilk kez bir Türk Finali oynanacak olması Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.

Turnuva tarihinin en çok karşı karşıya gelen iki ekibi olan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi´nde 17 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerin 13´ünü kazanan VakıfBank, turnuva tarihinde bir takıma karşı en çok galibiyet alan ekip unvanını da elinde bulunduruyor. VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile CEV Şampiyonlar Ligi´nde oynadığı son 13 maçın 12´sini kazanırken yalnızca 2014-2015 sezonu yarı finalinde kaybetti.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDE REKORLARIN TAKIMI VAKIFBANK

Geçtiğimiz sezon Slovenya´da Imoco Conegliano´yu yenerek 5. CEV Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan takım konumunda. "Avrupa Şampiyonu" unvanını korumak için sahada olacak sarı-siyahlılar turnuvada üst üste iki sezon şampiyon olmayı başaran son ekip (2016-2017, 2017-2018).

158 galibiyetle CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok maç kazanan takımı olan VakıfBank, 9. kez finalde boy gösterecek ve bu anlamda da rekorunu tazeleyecek. Sarı-siyahlılar son 7 sezonda sadece 2018-2019 sezonunda final oynayamazken o sezon da yarı final görmeyi başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final mücadelesi 20 Mayıs Cumartesi TSİ 18.30´da başlayacak.

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