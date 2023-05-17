CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 'Türk finali'

11 kupayla Türkiye´nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, "Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu" unvanını korumak için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali´nde bir diğer Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNİN İLK "TÜRK FİNALİ"

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi´nde 8 final oynayıp bunların 5'ini kazanan ve her iki alanda da rekorun sahibi olan VakıfBank, turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe Opet´i altın sette geçip adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit´in de finalde yer almasıyla bu turnuvada ilk kez bir Türk Finali oynanacak olması Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.