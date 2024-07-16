CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkek ve kadınlarda gruplar belli oldu. İşte Türk takımlarının rakipleri...

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:34 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL