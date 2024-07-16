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        Haberler Spor Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu - Voleybol Haberleri

        CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu

        Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkek ve kadınlarda gruplar belli oldu. İşte Türk takımlarının rakipleri...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:34
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        Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
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        Lüksemburg’da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu’nda yer aldı.

        Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

        A Grubu: Carraro Imoco Conegliano (İtalya), DevelopRes Rzeszow (Polonya), Maritsa Plovdiv (Bulgaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (9-10 Galibi)

        B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (3-4 Galibi)

        C Grubu: Vero Volley Milano (İtalya), VakıfBank (Türkiye), Calcit Kamnik (Slovenya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (7-8 Galibi)

        D Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (1-2 Galibi)

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        E Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (5-6 Galibi)

        Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda yer aldı.

        Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

        A Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Projekt Warsawa (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), ACH Volley Ljubljana (Slovenya)

        B Grubu: Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya), Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (27-28)

        C Grubu: Aluron CMC Warta Zawierce (Polonya), Allianz Milano (İtalya), Knack Roeselare (Belçika), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (25-26)

        D Grubu: Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Halkbank (Türkiye), Saint Nazaire VB Atlantique (Fransa), Jihostroj CESKE Budejovice (Çekya)

        E Grubu: Jastrzebski Wegiel (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Chaumont VB 52 (Fransa), Levski Sofia (Bulgaristan)

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