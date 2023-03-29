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Haberler Gündem Trafik Cevizli Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Cevizli İstasyonu Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?
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Cevizli Marmaray durağı nerede? Marmaray Cevizli istasyonu nasıl gidilir, adliyeye yakın mı?

İşte sizlere son derece faydalı olacak bir yazı hazırladık. İstanbul’da yaşıyorsanız ya da gezmeye geldiyseniz meşhur Marmaray hattını kullanmak isteyebilirsiniz. Şehrin çok uç noktalarına kadar şehir içi ulaşım imkanı veren Marmaray ile hiç yorulmadan, trafikten uzak bir yolculuk yapabilirsiniz.

Cevizli Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Cevizli İstasyonu Nasıl Gidilir, Adliyeye Yakın Mı?
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Ama bunun için de Marmaray durakları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu sayede hangi durakta inmelisiniz, nereye gideceksiniz gibi soruların cevaplarını daha iyi bulursunuz. Cevizli Marmaray durağı nerede? Marmaray cevizli istasyonu nasıl gidilir, adliyeye yakın mı? Eğer siz de bu soruların cevaplarını merek ediyorsanız ve hemen öğrenmek istiyorsanız okumaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca bir kenara da not edebilirsiniz.

Cevizli Marmaray Durağı Nerede?

Cevizli Marmaray durağı yol tarifi yaparken öncelikle adresini paylaşalım. Cevizli tren istasyonu TCDD’ye bağlıdır ve Kartal ilçesinde bulunur. Yalı mahallesinde kurulmuş olan istasyon önemli noktalar için aktarma merkezi olarak da kullanılabilir.

Avrupa ve Anadolu Yakaları arasında en hızlı ulaşımı sağlayan Marmaray ile siz de Cevizli’ye ulaşabilirsiniz.

Peki tek yol Marmaray mı? Tabi ki hayır. Aynı zamanda dolmuşlar, taksiler ve otobüsler de bu bölgeye çalışıyor.

Eğer minibüs kullanmak istiyorsanız;

  • - Minibüs C-50
  • - Minibüs C-501
  • - Minibüs C-87 hatlarını kullanabilirsiniz.

Otobüsle ulaşım sağlamak istiyorsanız da;

  • - 16A
  • - 16D
  • - 17 numaraları hatları tercih edebilirsiniz.

Bu hatların hepsi, M4 de dahil olmak üzere, Cevizli Marmaray durağından geçiyor. Bindiğinizde hangi durakta inmeniz gerektiğini sorun ve yolunuzu kaçırmayın. Genelde dolmuşların geçtiği bölgeler Maltepe istasyon olarak biliniyor ve burası aslında Marmaray’a yakın olan bölgedir. Bu yüzden kafanız karışmasın.

Cevizli Marmaray Durağı Adliyeye Yakın Mı?

Merak edilen bir diğer konu da Cevizli’nin adliyeye yakın olup olmadığı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bildiğiniz üzere Kartal’dadır ve evet, Cevizli istasyonuna da yakındır. Hatta buraya en yakın ulaşım yollarından birisi de Marmaray’dır. Durakta indikten sonra biraz yürümeniz yeterli olacaktır. Ya da isterseniz aktarma yaparak da gidebilirsiniz.

Ayrıca adliyeye gitmeniz gerekiyorsa otobüs ya da başka bir ulaşım aracı kullanarak ulaşabilirsiniz. Dönüş yolunda trafiğe girmek istemiyorsanız o zaman Cevizli istasyonundan Marmaray hattını kullanabilirsiniz.

Cevizli Marmaray Durağı Yol Tarifi

Daha detaylı bir yol tarifi isterseniz de çevresinde bulunan bazı önemli bölgeleri sıralayabiliriz. Böylece bu bölgelere ulaşım sağlayarak Cevizli durağına da yaklaşmış olursunuz.

  • - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
  • - Nihat Erim İlkokulu
  • - Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Yerleşkesi
  • - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ek Binası

Bu yerlerden herhangi birine ulaşmak isterseniz de yine Cevizli istasyonuna geleceksiniz. Dönüşünüzü Marmaray ile yapabilirsiniz. Çünkü istasyonun dibine kadar gidemeyebilirsiniz. Ama otobüs kullandığınızda bu bölgelerden birinde inerek yürüme mesafesinde olan istasyona gidebilirsiniz. Bunun kararını o anki şartlara göre verebilirsiniz.

Cevizli Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Artık Cevizli Marmaray istasyonuna nasıl gidilir biliyorsunuz. Şimdi de duraktan kaç dakikada bir metronun geçtiğini söyleyelim.

  • - Halkalı- Gebze Marmaray Hattına binmek istiyorsanız iki sefer arası 15 dakikadır.
  • - Ama eğer Pendik- Ataköy hattına binecekseniz de iki sefer arası 8 dakikadır.

Ayrıca her durak arası mesafe 2 ya da 3 dakika sürüyor. Bu sebeple hangi durakta olduğuna bakarak size geleceği zamanı hesaplayabilirsiniz.

İşte sizlere bütün detaylarıyla Cevizli Marmaray istasyonu nerede, aktardık. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız Marmaray’ın sitesinden inceleme yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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