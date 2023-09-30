Çevre dostu 'Hobbit' evi inşa ettiler
Slovakya'da yaşayan Istvan ve Silvia Szabo'nun, doğal ve atık malzemelerden inşa ettiği 'Hobbit' evler, çevre dostu evler inşa edilmesini teşvik ediyor
Slovakya'nın Kosice kentinden bulunan ve Istvan ve Silvia Szabo tarafından yönetilen Ekocentrum Sosna, yerel, doğal ve atık malzemelerden 'Hobbit' evi inşa etti.
Proje, mevcut kaynaklardan çevre dostu evler inşa edilmesini teşvik ediyor.
Kil ile kaplı olan ev, ısıyı biriktirerek evde kullanılan enerji kaynaklarını minimuma indirmeyi hedefliyor.
Slovakya'daki iklim koşullarına uyarlanan çevre dostu ev, bu tür evleri özellikle sosyo-ekonomik statüsü yüksek olmayan grupların arasında yaygınlaşmayı amaçlıyor.
İşte evden kareler...