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Şebinkarahisar ilçesi Yedikardeş köyü sınırlarında, Yıldızlar SSS Holding'e ait madencilik şirketinin ikinci atık barajındaki iç set, 18 Kasım'da yıkıldı. İşletmede kullanılan ve zehirli olduğu öne sürülen atıklar, Darabul Deresi ile taşınarak Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Giresun Valiliği'nce faaliyetleri süresiz durdurulan, sorumluları hakkında adli ve idari işlem başlatılan tesiste Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından inceleme yapıldı, numuneler alındı.

TEMA Vakfı, hazırladığı bu video ile çevreye verilen zarara dikkatleri çekti.

— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) December 4, 2021

SÜRESİZ DURDURMA

Giresun Valiliği´nce alınan kararla; çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle `çinko ve kurşun cevher zenginleştirme´ alanında faaliyet gösteren madencilik işletmesinin faaliyetleri süresiz durdurulup, adli ve idari işlem başlatıldı.

4 BİN 500 TON KİMYASAL ATIK YAYILMIŞ

Olayın ardından maden atık sahasında inceleme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi rapor hazırladı. Raporda; atıkların dere sularıyla sürüklenerek 5 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı'na ulaştığı ve 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atığın çevreye yayıldıktan sonra temizlendiği kaydedildi.

BAKANLIKTAN 'EN ÜST SINIR' CEZA

Çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan madencilik şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise en üst sınır ceza uygulandığı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklamada, "Giresun´un Şebinkarahisar ilçesinde çinko ve kurşun cevher zenginleştirme faaliyeti gösteren işletmeye, çevreye verdiği kirlilik nedeniyle `en üst sınır´ olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulanarak işletme faaliyetten menedilmiştir. Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 11 bin 641 denetim yapan Bakanlık, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uyguladı, 57 işletmeyi de faaliyetten menetti" denildi.