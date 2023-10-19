Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton santrali, agrega tesisi, taş ocağı ve çimento fabrikalarının temsilcileriyle deprem bölgesindeki inşaat maliyetleri konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı. Bakan Özhaseki, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, depremzede vatandaşların mağdur edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton santrali, agrega tesisi, taş ocağı ve çimento fabrikalarının temsilcileriyle deprem bölgesindeki inşaat maliyetleri konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Depremzede kardeşlerimizin mağdur edilmesine, hiçbir kardeşimizin burada verdiği emeğin harcanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Afet bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Devletimiz gerektiğinde idari ve yasal düzenlemeleri de devreye alarak fırsatçılığın önüne geçmekte kararlıdır. Hiç kimse merak etmesin. Sağlam, güvenli ve iklim dostu evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” dedi.