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        Haberler Ekonomi Emlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz - Emlak Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz. Abdurrahman kardeşimin ve depremzede vatandaşlarımızın hikâyesi yarım kalmayacak. İnşallah düğün dernekler yine kurulacak, komşuluklar eski samimiyetiyle yeniden canlanacak. Abdurrahman kardeşim ve ailesi 'Yerinde Dönüşüm' ile evlerinin yapımını yarıladı. Afetzede kardeşlerim sıra sizde, 'Yerinde Dönüşüm' için geç kalmayın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:52
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        "Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden etkilenen illerde Bakanlığın denetiminde ve TOKİ’nin güvencesinde, kendi yapılarını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, Adıyamanlı Kürkoğlu ailesinin de umudu oldu.

        “DEVLETİMİZİN DESTEK VERMESİ BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL, ÇOK ÖNEMLİ, ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’ İLE EVİMİZİ TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ”

        Oturdukları 4 katlı aile apartmanı depremde ağır hasar gören Kürkoğlu ailesi; doğdukları, anılarının olduğu mahalleden kopmak istemedikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaklaşık dört ay önce açıkladığı ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurdu. Bakanlığın açıkladığı ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile hibe ve kredi desteği alan Kürkoğlu ailesi, vakit kaybetmeden evlerinin yerinde yapımına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde yapımı süren apartmanın ikinci katını tamamlamak üzere olduklarını belirten Abdurrahman Kürkoğlu, “Baba yadigârı yerimizdi burası. Tekrar dönmemiz, devletin de burada bize aracılık etmesi ve destek vermesi bizim için çok çok güzel ve çok çok önemliydi.” diyerek duygularını ifade etti.

        “DEVLET BÜTÜN İMKÂNLARINI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE SEFERBER ETTİ”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 4 katlı aile apartmanı yıkılan ve şimdi ise ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında devletin verdiği hibe ve kredi desteğiyle apartmanlarını yeniden yapan Abdurrahman Kürkoğlu’nun düşüncelerine de yer verdi. Videoda Abdurrahman Kürkoğlu, “Yerimizde inşaatımızı yapmamız minimum iki üç sene sürer diye bekliyorduk. Ancak çok hızlı bir şekilde devlet, bütün imkânlarını seferber etti ve şu ana kadar da her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor.” diye konuştu.

        “AFETZEDE KARDEŞLERİM SIRA SİZDE, ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’ İÇİN GEÇ KALMAYIN”

        Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz. Abdurrahman kardeşimin ve depremzede vatandaşlarımızın hikâyesi yarım kalmayacak. İnşallah düğün dernekler yine kurulacak, komşuluklar eski samimiyetiyle yeniden canlanacak.” dedi.

        Abdurrahman Kürkoğlu ve ailesinin ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile evlerinin yapımını yarıladıklarını belirten Bakan Özhaseki, henüz başvuru yapmayan diğer afetzedelerin de geç kalmadan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinden yararlanması gerektiğini vurgulayarak, “Afetzede kardeşlerim sıra sizde, ‘Yerinde Dönüşüm’ için geç kalmayın.” ifadelerini kullandı.

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