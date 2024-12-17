Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak! 1331 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alacaklarını duyurdu. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar 1331 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memurların en geç şubat ayında göreve başlayacağı bildirildi. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvuru bilgileri ve kadro dağılımı detayları merak edildi. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak.
Sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı.
Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek.
İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek.
Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.