Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alıyor! KPSS-2025/3 tercih başvurusu nasıl yapılır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre KPSS-2025/3 personel alımı başvuru ekranı açıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdamı sağlanacak. ÖSYM üzerinden tercih başvuruları gerçekleşiyor. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS-2025/3 başvuru şartları ve tüm detaylar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı için tercih başvuru ekranı açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde 527 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacak. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 527 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MÜJDESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık bünyesinde 527 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 527 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 15 Ocak'a kadar yapabilecektir" denildi. Bakanlığa, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacak. Yerleştirme işlemi bu perşembe veya cuma günü başlayacak. ÖSYM aracılığıyla duyurulacak. 527 sözleşmeli personelin dağılımı ise şu şekilde; ortaöğretim mezunu KPSS P94 puan türünden 28 destek personeli, ön lisans mezunu KPSS P93 puan türünden 17 koruma güvenlik görevlisi, 80 büro personeli, lisans mezunu KPSS P3 puan türünden 12 avukat, 291 büro personeli, 97 mühendis, 2 mimar.
KPSS-2025/3 TERCİHLERİ BAŞLADI
9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan tercih işlemleri, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Kılavuzda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.