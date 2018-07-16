Çevre Temizlik Vergisi - Çöp Vergisi, belediyelerin verdiği çevre temizlik hizmetleri gereğince ev ve iş yerlerinden alınan vergidir. Bu vergiyi ev ve işyerleri farklı olarak birbirlerinden farklı olarak öderler. Verginin mükellefi taşınmazın kullanıcısı ancak Çevre Temizlik Vergisi - Çöp Vergisi yapıyı kullananlar yani yapıdaki kiracılar tarafından ödeniyor.

Peki; 2018 Çöp Vergisi - Çevre Temizlik ne zaman ödencek? İşte cevabı...

2018 ÇÖP VERGİSİ - ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK

Evlerin Çevre Temizlik Vergisi - Çöp Vergisi su faturalarıyla birlikte ödenir. Ancak iş yerleri için Çevre Temizlik Vergisi - Çöp Vergisi iki taksit halinde ödenir.2018 yılında Çevre Temizlik Vergisi yani Çöp Vergisi'nin ilk taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödendi. Çevre Temizlik Vergisi - Çöp Vergisi'nin ikinci taksidi ise 2018 yılının Kasım ayında ödenecek.