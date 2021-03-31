B.T.: İlk başlarda daha çok etkilemişti aslında. Florida'daki evlerin büyük ve bahçeli olması ve toplu taşımanın olmaması bizim için bir avantaja dönüştü. Ofise kimseyi almıyoruz. Kendimiz de haftanın üç günü gidiyoruz. Dünyayı bu kadar olumsuz yönde etkileyen, bu kadar acının ve kaybın olduğu bir hastalık için olumlu bir şey söylemem doğru olmaz ama benim yaşadığım bölge için ve benim işlerim için olumsuz bir tablo gelişmedi.