        Ceyda Ersoy gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Ceyda Ersoy gözaltına alındı

        'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 00:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:45
        Ceyda Ersoy gözaltına alındı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Doğukan Güngör

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalar sonucunda İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ile sanal medya ünlüsü Burak Altındağ’ın da bulunduğu 24 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı.

        Ceyda Ersoy

        Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.

        Alya Şahiner

        FİRARİ ŞÜPHELİ ALYA ŞAHİNER GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan hakkında yakalama kararı verilen firari şüpheli şarkıcı Alya Şahiner KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

        Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

        Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Zübeyir Canatan, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu. (DHA)

