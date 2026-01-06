Ceyda Ersoy gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Doğukan Güngör

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalar sonucunda İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ile sanal medya ünlüsü Burak Altındağ’ın da bulunduğu 24 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı.

Ceyda Ersoy

Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.