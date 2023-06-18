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Haberler Gündem 3. Sayfa Ceyda vahşetinde sanığa uygulanan indirimin gerekçesi açıklandı
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Ceyda vahşetinde sanığa uygulanan indirimin gerekçesi açıklandı: Elem ve öfke

İzmir'de, evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıp "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Dindar'ın, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı

Ceyda vahşetinde sanığa uygulanan indirimin gerekçesi açıklandı
DHA

İzmir'de, Ceyda Yüksel'i (28) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıp "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar (43) hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Polise, 20 Ağustos 2020, saat 01.00 sıralarında, Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar'ın "yaralama" ve "trafiği tehlikeye sokma" suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

"KASTEN ÖLDÜRMÜ" SUÇU İLE DAVA AÇILDI

Yüksel'in, Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI VE SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Dava aşamasında sanık Dindar'ın uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edildi. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen 2 Mart'ta görülen duruşmasında savcı mütalaasını verip, sanık Dindar'ın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıl cezalandırılmasını, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise beraatini talep etti.

"HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ UYGULANDI

28 Nisan'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından "haksız tahrik" indirimi uygulayıp Sanık Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti sanığa, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise ceza vermedi.

CEZA İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Dindar'a verilen cezayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda ikilinin olay günü bara beraber gittikleri, saat 23.00 sıralarında buradan ayrılarak sanık Dindar'ın evinin bulunduğu caddeye döndükleri belirtildi. İncelenen güvenlik kameralarında sanık Dindar'ın sarılıp, öpmeye çalıştığı, Yüksel'in kendini geri çekerek uzaklaştığına yer verildi.

"KADINI DÖVÜYORLAR GALİBA EVİN İÇİNDE"

Yine incelenen kamera görüntülerinden Dindar'ın ayakta durmakta zorlandığı ve aralarında münakaşa yaşandığı da kaydedildi. Olay günü bir çevre sakini tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranıp, "5218 Sokak'ta olay oluyor. Kadını dövüyorlar galiba evin içinde" diye ihbarda bulunuldu.

SANIKTAN "İNTİHAR ETTİ" YANITI

Bir başka mahallelinin de 00.09'da 112'yi arayıp ambulans istediği de kararda yer aldı. Sanık Dindar'ın 00.12'de 112'yi arayarak, "Kadın bizim evde öldü" dediği, hattaki görevlinin nasıl öldüğü sorusuna "İntihar etti" yanıtını verdiği de gerekçeli kararda yer aldı.

"ÇELİŞKİLİ CEVAPLAR VERDİ"

Sanık Dindar'ın, olay mahalline gelen kolluk görevlilerine de çelişkili cevaplar verdiğin belirtildi. Mahkeme heyeti, sanık Dindar'ın Yüksel'in intihar ettiği, ölümle sonuçlanan yaralanmasına etkisi ve buna yönelik cebri eylemi bulunmadığı yönündeki suçtan ve ceza almaktan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediğinin altını çizdi.

"SOKAKTA BAŞLAYAN TARTIŞMA EVİN İÇİNDE SÜRDÜ"

Dindar'ın cinsel yakınlaşma isteğini geri çevirmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün de altı çizildi. Sanık Dindar'ın kapıldığı tahriğin etkisiyle Yüksel'i evin salon kapısının camını kıracak şekilde tutup, kapıya vurduğu da belirtildi.

EYLEMİN KASTEN ÖLDÜRME SONUCUNA YÖNELDİĞİ BELİRTİLDİ

Dindar'ın Yüksel'in hayati öneme sahip organ ve damarlarının bulunduğu baş ve göğüs bölgesini cam kırıklarının olduğu kapı boşluğuna sokup, geri çektiği eyleminin ve kastının öldürme sonucuna yöneldiği de belirtildi. Dindar hakkında, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.

Öte yandan, Dindar'a uyuşturucu kullandığını teyit etmesi, uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında elverişli bilgiler vermesi nedeniyle "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan ceza verilmediği de bildirildi.

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