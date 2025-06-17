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        Haberler Gündem Güncel Ceyhan'da başkanvekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Ceyhan'da başkanvekili belli oldu

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçimini, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:14
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        Ceyhan'da başkanvekili belli oldu
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.

        Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından da bugün belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı.

        Ceyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Avukat Sevil Yıldız, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Kiraz oldu. İlk turda Sevil Yıldız 21, Mustafa Kiraz 10 oyda kaldı. Yapılan ikinci tur seçimlerinde Sevil Yıldız 20, Mustafa Kiraz 11 oy aldı. Üçüncü tur da aynı oy oranında sonuçlanınca Yıldız başkanvekili seçildi.

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