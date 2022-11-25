Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hastaneden taburcu olurken, Sergen Deveci'nin ameliyat sonrası tedavisi halen devam ediyor. Doktorunun söylediklerine göre, ünlü fenomen herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmaması durumunda 1 hafta içerisinde taburcu edilecek.