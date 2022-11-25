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Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun gönderisine binlerce yorum geldi.

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  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarpmış ve yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Yaralılardan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, ilk kez açıklama yaptı.
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek kazadan yaralı olarak kurtulmuş ve ambulanslar ile yakında bulunan hastaneye kaldırılmışlardı.
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Kazadan sonra Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    TABURCU EDİLDİ!

    Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi ve İstanbul'a geldi.

     
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hastaneden taburcu olurken, Sergen Deveci'nin ameliyat sonrası tedavisi halen devam ediyor. Doktorunun söylediklerine göre, ünlü fenomen herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmaması durumunda 1 hafta içerisinde taburcu edilecek.
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Ceyhun Fersoy, kazadan sonra ilk kez, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Ceyhun Fersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Nerden başlasam,nasıl anlatsam bilemiyorum…Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum,açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum…Sanki filmin içinde bi sahneyi oynamış gibiydik,Haykırmak isyan etmek istemiyorum,çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem,Allah düşmanımın başına vermesin…Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız,olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız,bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız.

    3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz…Onlara ihanet etmeyeceğiz…"
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    İşte Ceyhun Fersoy'un paylaşımı...
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

    Ceyhun Fersoy'un sevenlerinden gelen bazı yorumlar...
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!
  • Ceyhun Fersoy'dan kaza sonrası ilk paylaşım! Ünlü oyuncunun son haline hayranlarından binlerce yorum geldi!

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