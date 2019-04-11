Çeyiz hesabı nedir? Evlenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evlenmek için devlet desteğine ihtiyaç duyan gençler çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlıyor. Peki, çeyiz hesabı başvuru nasıl yapılır?

ÇEYİZ HESABI NEDİR?

Çeyiz hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. 15 bankada çeşitli asgari vadeli yıllara göre hesap açılabilir.

ÇEYİZ HESABI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler Bankamızda çeyiz hesabı açabilirler.

ÇEYİZ HESABI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara başvuruların 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı. 15 bankada 22 bin 344 kişinin çeyiz hesabı açtığını belirten Bakan Selçuk, 27 yaşını doldurmamış kişilerin ilk evliliklerini yapmaları halinde çeyiz hesabı açtırarak devlet desteği alabileceklerini hatırlattı.

Çeyiz Hesabı’nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

ÇEYİZ HESABI ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Çeyiz hesabı uygulamasında aylık ödemeler 155 lira ile bin 552 lira arasında değişiyor. Sistemde 3 yıl kalanlara yüzde 20 devlet desteği ve en fazla 6 bin 500 lira katkı sağlanıyor. Sistemde 4 yıl kalana devlet desteği 7 bin 500 lira, 5 yıl kalana ise 9 bin lira devlet desteği veriliyor.